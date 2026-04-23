Более 60 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 23 апреля, более 60 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: 1-я линия ПРК, 16-й Полевой участок, Адыгейская набережная, Базовская, Белгородская, Волховская, Гаражная, Гвардейский пер., Дальняя, Дежнева, Достоевского, Загорская, Камвольная, Комарова, Костылева, Красных Зорь 1-й пр., Линейная, Магистральная, Молодежная, Молодежный пр., Нежинская, Некрасова, Новокузнечная, Новороссийская, Озерная, Онежская, Онежский 1-й пр., Онежский 2-й пр., Онежский 3-й пр., Онежский 4-й пр., Парижская, Парковая, Первомайская, Первомайский 1-й пр., Первомайский 2-й пр., Планерная, Подсолнечная, Проезжая, Пустовойта, Ратной Славы, Рашпилевская, Садовая, Северная, Селезнева, Семеновская, Сечевая, Симферопольская, Сормовская, Средняя, Старокубанская, Тургенева, Угольный пер., Уральская, Цветочная, Черниговская, Чернышевского 1-й пр., Шевченко, Школьная и Яна Полуяна.

С 08:00 до 18:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах: 3-я Трудовая и Большевистская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина