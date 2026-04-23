Отопительный сезон на Ставрополье подходит к завершению

В Ставропольском крае начинается поэтапное завершение отопительного сезона. Первые отключения тепла стартовали 15 апреля, и на сегодняшний день уже 19 муниципалитетов определились со сроками окончания подачи тепла — соответствующие решения оформлены на уровне местных властей.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, следующая волна отключений намечена на 20 апреля. В этот день отопление прекратят в Андроповском, Изобильненском, Нефтекумском, Труновском и Степновском округах.

При этом в социальных учреждениях, прежде всего в детских садах, отопительный сезон продлят, чтобы обеспечить комфортные условия для детей. Сроки отключения тепла в них различаются по округам:

— до 20 апреля — в детсадах Левокумского и Петровского округов;

— до 24 апреля — в Минераловодском округе;

— до 27 апреля — в Апанасенковском и Благодарненском округах;

— до 29 апреля — в Новоселицком округе.

Региональные и муниципальные службы координируют процесс отключения отопления с учетом погодных условий, а также потребностей социально значимых объектов.

