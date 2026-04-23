Суд признал незаконным контракт на ликвидацию свалки в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края оставил в силе решение о признании недействительным муниципального контракта на ликвидацию несанкционированной свалки в поселке Снежногорск на ул. Комсомольской в Норильске. С иском ранее обратилась прокуратура региона к МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий» («УЭиКСТ») и ООО «Стройбытсервис».

В обоснование требований надзорное ведомство указало, что в марте 2022 года учреждение объявило тендер на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки. Начальная цена контракта составила 66,1 млн руб. Подрядчику предстояло транспортировать отходы на объекты в Красноярске.

Тендер выиграло ООО «Стройбытсервис», предложившее наименьшую цену в размере 55,5 млн руб. «При этом заключенный по результатам аукциона контракт не содержал требования о транспортировании отходов в Красноярск»,— говорится в сообщении. Прокуратура в своем иске настаивала на том, что такое изменение условий контракта «свидетельствует о недобросовестной конкуренции и создании преимущественных условий для победителя». В ноябре прошлого года суд удовлетворил требования ведомства и постановил взыскать с «Стройбытсервис» в доход Норильска 61,1 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2023 года правоохранители задержали замруководителя «УЭиКСТ» по делу о превышении должностных полномочий при заключении контракта на 61 млн руб. В апреле того же года стало известно о задержании гендиректора и заместителя гендиректора «Стройбытсервис», им были предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

