В Махачкале потушили многоквартирный дом

В Махачкале пожарные ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного дома. Об этом утром в четверг сообщили в региональном управлении МЧС.

По словам начальника пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Дагестану Мусаиба Агамахмедова, в настоящее время специалисты продолжают разбор и проливку конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.

Пожар произошел накануне вечером: огонь охватил крышу мансардного этажа на площади около 600 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 75 человек, среди них 24 ребенка. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 44 спасателя и 14 единиц техники.

