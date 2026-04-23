В Челябинской области срок POS-кредита вырос на 19%

В марте 2026 года средний срок POS-кредита (предоставляется в торговых точках) в Челябинской области составил 15,8 месяца. Это на 18,8% больше, чем в марте 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране россиянам одобряли такие займы на 16,1 месяца в марте. За год показатель увеличился на 22%. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов зафиксирована в республиках Дагестан (+78,9%) и Северная Осетия — Алания (+60,3%), Ставропольском крае (+38,5%), а также в Кемеровской (+31,4%) и Иркутской (+30,5%) областях.

Виталина Ярховска