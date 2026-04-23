В правительстве РФ обсудили ход строительства ВСМ

В Координационном центре Правительства РФ прошло совещание, посвященное промежуточным итогам реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщает Piter.TV со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В настоящее время в строительстве и подготовительных работах задействовано более 21 тыс. человек и 10 тыс. единиц техники. Проект разделен на семь ключевых этапов, при этом основные силы сконцентрированы на шестом и седьмом этапах — отрезке от станции Крюково до станции Новая Тверь. Протяженность этого участка составляет 129 км, и он определён в качестве испытательного полигона для отработки взаимодействия железнодорожного полотна и первого российского высокоскоростного поезда.

Производство подвижного состава для магистрали ведётся на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В кооперации участвуют более 150 отечественных производителей комплектующих из 36 субъектов РФ.

Кирилл Конторщиков