КСП Петербурга выявила рекордные нарушения в госзакупках за 2025 год

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила максимальный объем нарушений в сфере государственных закупок за 2025 год. Среди типичных проблем — завышение начальной цены контрактов, применение необоснованных коэффициентов и лоббирование интересов конкретных подрядчиков. Общий экономический эффект от работы КСП превысил 6,3 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

Данные привел председатель КСП Константин Желудков в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием. По его словам, за год в бюджеты различных уровней было взыскано 759 млн рублей за неэффективное использование средств. Благодаря рекомендациям контрольного органа удалось привлечь 3,2 млрд рублей дополнительных доходов за счет оптимизации бюджетных процессов. Еще 1,8 млрд рублей составила экономия расходной части — средства высвободились после устранения дублирования функций ведомств и корректировки закупочных процедур.

Кирилл Конторщиков