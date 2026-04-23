Спикер ЗакСа Бельский исключил необходимость закупки VPN для парламента

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что городской парламент не планирует закупку VPN-сервисов из-за отсутствия технической потребности. При этом он подчеркнул, что VPN является легитимным инструментом защищенной связи, используемым в банковской сфере и органах исполнительной власти для работы специализированного программного обеспечения.

По его словам, власти не закупают VPN для доступа к заблокированным мессенджерам

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По его словам, власти не закупают VPN для доступа к заблокированным мессенджерам

«VPN — это важный инструмент, в том числе в банковской сфере и при взаимодействии между различными подразделениями. Существуют программные решения, которые технически не могут функционировать без использования VPN»,— пояснил господин Бельский в эфире программы «Среда Бельского» на телеканале «Санкт-Петербург».

Он опроверг предположения о том, что органы власти закупают VPN для доступа к заблокированным мессенджерам. Александр Бельский подчеркнул, что в Законодательном собрании подобных программных продуктов нет, поэтому потребность в приобретении VPN у парламента отсутствует.

Кирилл Конторщиков