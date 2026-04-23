Мэр Нижнего Тагила встретился с Владимиром Путиным

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев 21 апреля встретился с Владимиром Путиным в рамках встречи президента РФ с мэрами, депутатами и активистами ТОС. Как сообщил господин Пинаев в своем Telegram-канале, это произошло на площадке премии «Служение» на III Всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России».

Владимир Путин поговорил с представителями городов о ситуации на приграничных территориях, пользе городов от нацпроектов и поддержке участников специальной военной операции (СВО). «Президент с большим вниманием отнесся ко всем проблемам и инициативам с мест. И особенно важно, что наши предложения слышит и поддерживает государственный лидер. Мы каждый день чувствуем эту огромную помощь — через национальные проекты, через внимание к конкретным территориям. Местное самоуправление по-настоящему включено в общий процесс — мы вместе решаем задачи, волнующие людей»,— прокомментировал господин Пинаев.

22 апреля мэр Нижнего Тагила принял участие в международной выставке ParkSeason EXPO по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды. За время действия нацпроектов в городе обновили 20 общественных пространств, а в этом году будет благоустраиваться парк на Руднике III Интернационала.

Ирина Пичурина