Главные новости за 22 апреля. Кавказ

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Детский сад “Кораблик”», зарегистрированная в Махачкале, отразила в бухгалтерской отчетности за 2025 год выручку в размере 5,2 млрд руб. и чистую прибыль 1,2 млрд руб. Это следует из данных системы СПАРК– Интерфакс, с которой ознакомился «Ъ– Кавказ».

В Дагестане продолжается прием заявлений от граждан, пострадавших в результате сильных осадков и наводнений: на сегодняшний день их число достигло 214,7 тыс.. Об этом сообщили в МЧС России.

АО «Международный аэропорт “Махачкала”» по итогам 2025 года отразило в отчетности выручку в размере 5,87 млрд руб. и чистую прибыль 760,4 млн руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Алкогольная отрасль Дагестана по итогам 2025 года продемонстрировала сильные финансовые результаты, закрепив за регионом статус одного из ключевых центров виноделия и производства крепких напитков в России. Совокупная чистая прибыль крупнейших игроков рынка превысила 3,7 млрд руб., а суммарная выручка приблизилась к 17 млрд руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Фонд Росконгресс раскрыл состав спикеров Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026), который пройдет 28–30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. Организаторы разместили полную деловую программу на сайте forumkavkaz.org, где центральная тема — «Расширяя горизонты возможностей». В спикерах — вице-премьер Александр Новак, министр МЭР Максим Решетников, замглавы Минэкономики Азербайджана Эльнур Айдын оглы Алиев, министр Сербии Ненад Попович, эксгубернатор Наталья Комарова, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава «Деловой России» Алексей Репик и другие.

Ставропольское УФАС России разоблачило крупный картельный сговор, который нанес удар по бюджету региона на сотни миллионов рублей. Ведущий специалист отдела по борьбе с картелями Игорь Темерханов назвал в интервью «Ъ-Кавказ» этот кейс одним из самых показательных в своей практике.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на торги 100% доли в московском ООО «Русмаркет», формально оформленной на сына председателя Арбитражного суда Ставропольского края Даниила Лысенко и его партнера Андрея Жаркова. Начальная цена пакета составила 238,8 млн руб., торги пройдут 24 апреля на электронной площадке РТСтендер через банк ПСБ.

Ставропольский край демонстрирует впечатляющий рост малого и среднего предпринимательства: по итогам первого квартала 2026 года число субъектов МСП достигло 359 тыс., что на 15% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минэка.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил трех приверженцев запрещенной в России международной группировки «Исламское государство» к длительным срокам за подготовку взрыва на Центральном рынке Георгиевска в Ставропольском крае.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по жалобам жильцов многоквартирного дома №10 на улице Чайковского в Невинномысске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Организаторы фестиваля уличной культуры КАРДО объявили на площадках своих ресурсов об отмене гранд-финала 2026 года в Ставрополе. Команда проекта формально обосновала решение тем, что не нашла подходящую площадку, которая обеспечила бы нужный уровень инфраструктуры, безопасности и организации в установленные сроки. Сейчас организаторы совместно с партнерами ищут новую локацию и формат, чтобы сохранить масштаб события, а новые даты и место объявят после утверждения деталей.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Участники решили отказаться от крупных массовых шествий на открытых пространствах во время майских праздников. Они учли текущую обстановку с безопасностью в регионе, сообщает пресс-служба главы КБР.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил сделать мусульманский праздник Курбан-байрам нерабочим днем в 2026 году. Праздник выпадает на 27 мая, вторник. Он опубликовал это предложение 21 апреля 2026 года в своем Telegram-канале и запустил онлайн-голосование.