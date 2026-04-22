Главные новости за 22 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на среду, 22 апреля, Кубань подверглась атаке беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов повредили несколько зданий в Приморско-Ахтарске.

В Туапсе завершен разбор завалов зданий, поврежденных в результате недавних атак беспилотных летательных аппаратов. В пострадавших зданиях временно восстановлено остекление с использованием защитной пленки, постоянный ремонт будет проводиться по мере готовности.

Отсыпку песка для восстановления пляжей начали в Анапе. Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Одной из территорий, на которой будут проводиться работы, является отрезок от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк». Его протяженность составляет 3,5 км.

За пять лет в Краснодарском крае выделили более 183 млрд руб. на строительство соцобъектов. По государственной программе «Развитие общественной инфраструктуры» в регионе построили 207 социальных объектов. Среди них — учреждения образования, спорта, культуры, здравоохранения и другие.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на электронный аукцион пакет акций АО «Агрокомбинат Тепличный». Начальная цена лота установлена в размере 2,8 млрд руб. Шаг аукциона составляет 140,1 млн руб. Для участия в торгах претенденты должны внести задаток в 560,7 млн руб.

В Краснодаре автобус, перевозивший работников одной из организаций, совершил наезд на препятствие и опрокинулся на улице Северной. В результате происшествия пассажиры получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Военный суд заочно вынес приговор командиру 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитану первого ранга Александру Щепцову. Его признали виновным в организации террористического акта на территории Республики Крым, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб.

Жителям Туапсе, особенно трех микрорайонов, рекомендуют ограничить пребывание на улице из-за продуктов горения от пожара на морском терминале, который тушат уже третьи сутки.

С 1 января по 20 марта 2026 года количество покупок парфюмерной и косметической продукции в Краснодарском крае снизилось на 6%. При этом средний чек вырос на 8%, до 5 тыс. руб.

В Краснодарском крае в январе—феврале 2026 года зафиксировано снижение объемов отгрузки продукции собственного производства в химической отрасли. Предприятия сектора отгрузили продукцию на сумму 15,2 млрд руб., что составляет 97% к аналогичному периоду прошлого года.