Ставропольская фирма заплатит 3,5 млн рублей за вред почве от свалки

Арбитражный суд Ставропольского края обязал ООО «Бовинг» возместить экологический вред почвам, нанесенный организацией нелегальной свалки строительных отходов, на сумму свыше 3,5 млн руб. Решение вынесено по иску Росприроднадзора, который первоначально требовал добровольного возмещения ущерба, но компания не отреагировала на требование, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы выявили на территории предприятия складирование строительного мусора без защитного покрытия, которое должно предотвращать попадание загрязняющих веществ в почву. В результате была нарушена норма действующего природоохранного законодательства, влекущая возмещение вреда окружающей среде в полном объёме.

Специалисты провели отбор проб и оценили масштаб порчи почв, приняв во внимание площадь загрязненного участка, класс опасности отходов и прогнозируемый период восстановления естественных свойств земель. В результате расчетов суммарный ущерб превысил 3,5 млн руб., что и зафиксировало ведомство в своем иске. В Росприроднадзоре уточнили, что компания получила официальное требование о добровольном возмещении вреда, однако в установленный срок не выполнила его. В отсутствие добровольных действий представители надзора обратились в Арбитражный суд Ставропольского края, который рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования ведомства.

На площадке предприятия сложился временный склад строительных отходов, включая остатки бетона, кирпича и других материалов, которые относятся к отходам IV и V классов опасности. Без герметичного покрытия, барьеров и соблюдения технологии размещения отходов частицы загрязняющих веществ проникли в почвенный слой, что повлекло за собой порчу и ухудшение биологической активности. В Росприроднадзоре подчеркнули, что подобные практики противоречат требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды» и правилам обращения с отходами, так как площадки для временного хранения должны быть оборудованы специальным покрытием и защищены от стока дождевых и талых вод.

Компания ООО «Бовинг», зарегистрированная на территории Ставропольского края, занимается деятельностью в сфере строительства и обращения со строительными отходами. В ходе проверки инспекторы выявили, что предприятие не оформило необходимые разрешительные документы на размещение отходов и не привело площадку в соответствие с требованиями экологической безопасности. В результате суд постановил, что ООО «Бовинг» обязано возместить причиненный вред, а также оплатить судебные издержки Росприроднадзора. В прессслужбе ведомства добавили, что решение суда уже вступило в законную силу.

Станислав Маслаков