Ростовские власти выделят 20 млн рублей на мосты и путепроводы

Ростов-на-Дону ищет подрядчика для обслуживания городских мостов и путепроводов. МБУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» (СОТИ) разместила тендер на портале госзакупок. Максимальная цена контракта достигает 20 млн руб.

Дирекция СОТИ выступает заказчиком от имени мэрии Ростова. Работы полностью профинансируют из городского бюджета на 2026 год. Победитель контракта обеспечит техническое обслуживание всех объектов до 31 декабря 2026 года. Тендер следует нормам федерального закона №44-ФЗ о госзакупках. Заказчик требует от участников опыт в аналогичных работах и наличие квалифицированного персонала. Участники подают заявки в электронной форме через ЕИС.

Техническое задание детализирует объемы: подрядчик проводит плановые осмотры, текущий и аварийный ремонт, антикоррозийную защиту. Работы охватывают визуальный контроль конструкций, очистку от наледи и мусора, проверку освещения и дренажа.

Конкретные объекты тендера пока не уточняют в документации, но Ростов насчитывает около 50 мостов и путепроводов через Дон, Темерник и Аксай. Город обслуживает интенсивный трафик: ежедневно проезжают 200–300 тыс. автомобилей, включая грузовики с М4 «Дон».

Причины закупки кроются в износе инфраструктуры. Мосты в Ростове эксплуатируют десятилетиями. Федеральные нормы требуют ежегодного обслуживания для предотвращения ЧП, как обрушение на трассе в 2024 году. Ростов как логистический узел ЮФО несет ответственность за безопасность 1,1 млн жителей и транзит 20 млн тонн грузов ежегодно. Регулярное обслуживание продлевает срок службы мостов на 20–30 лет и снижает аварийность на 40%.

В 2025 году Дирекция СОТИ провела закупки на 1,2 млрд руб. для реконструкции ключевых путепроводов. Область в целом выделила 700 млн руб. на дороги и мосты до 2027 года. Городской бюджет Ростова на транспорт в 2026 году превышает 15 млрд руб. Дирекция СОТИ координирует все проекты: от строительства до содержания. Текущий тендер на 20 млн — часть годового плана на 150 млн руб. по мостам. Победителя определят по цене и квалификации до мая 2026 года. Подрядчик получит аванс 30% и ежемесячные платежи по акту. Контракт минимизирует риски: штрафы за срыв сроков достигают 10% суммы.

Станислав Маслаков