Алтайское УФАС включило ставропольскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Алтайского края признал законным решение регионального УФАС о включении ставропольского ООО «ЭкоПрофи» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе управления.

Судьи рассмотрели жалобу компании и признали законными претензии заказчика — АО «Авиационное предприятие «Алтай». Фирма из Ставрополя взяла на себя эколого-орнитологическое обследование аэродрома Барнаула и прилегающей территории у села Михайловка. Это исследование помогает оценить угрозу от птиц для взлетов и посадок самолетов.

АО «Алтай» объявило запрос котировок еще в апреле 2024 года с начальной максимальной ценой 1,2 млн руб. «ЭкоПрофи» выиграла тендер, снизив ставку на 40%, до 720 тыс. руб. Подрядчик выполнил первый этап, но на втором этапе заказчик выявил серьезные нарушения. Компания не предоставила обязательные графики перелетов птиц, карты скоплений, маршруты и высоты полетов опасных видов. Кроме того, она указала недостоверные сроки наблюдений на территории аэропорта.

Заказчик зафиксировал несоответствия в отчетах и отказался принимать работу. АО «Алтай» расторгло контракт в одностороннем порядке и передало документы в УФАС. Антимонопольщики изучили материалы и включили «ЭкоПрофи» в реестр на два года. Это стандартный срок для таких нарушений, который лишает фирму права участвовать в госзакупках по всей России. Ставропольская компания оспорила решение в арбитраже, но суд отказал ей 20–21 апреля 2026 года.

Орнитологические исследования обязательны по федеральным нормам, чтобы минимизировать столкновения с птицами — ежегодно они вызывают ущерб в миллиарды рублей по России. Аэропорт Барнаула теперь ищет нового подрядчика, а «ЭкоПрофи» рискует репутацией за пределами реестра. Решение суда окончательно, апелляция маловероятна.

Станислав Маслаков