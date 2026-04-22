Главные новости за 22 апреля. Новороссийск
В ночь с 21 на 22 апреля силы ПВО сбили 155 беспилотников над российскими регионами, в том числе над Черным морем.
Доступ к пляжам Анапы временно ограничат из-за работ по отсыпке чистого песка.
На содержание дорог в двух районах Новороссийска выделили более 11 млн руб.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко представил концепцию проекта реконструкции парка имени Ленина.
В Новороссийске начались работы по грейдированию дорог в Цемдолине.
У предпринимателя из Новороссийска изъяли более 200 нелегальных вейпов и порядка 1 тыс. никотиносодержащих жидкостей.
В порту Новороссийска не пропустили партию зараженного картофеля из Египта.