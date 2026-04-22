Кубанские депутаты предложили внести изменения в федеральное законодательство

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края подготовили обращение в федеральные органы власти с предложением скорректировать законодательство, регулирующее полномочия муниципалитетов в градостроительной сфере. Соответствующий проект был рассмотрен на пленарном заседании регионального парламента.

Документ адресован заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину и председателю комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергею Пахомову.

Как сообщил председатель профильного комитета ЗСК по строительству Владимир Лыбанев, инициатива подготовлена по итогам анализа действующего регулирования совместно с краевыми органами власти. Выявлены несоответствия между нормами закона о местном самоуправлении и положениями Градостроительного кодекса РФ, касающимися распределения полномочий.

В частности, предлагается закрепить за органами местного самоуправления полномочия по внесению изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов и их утверждению.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что эффективность развития территорий напрямую зависит от полноты и ясности закрепленных за муниципалитетами функций. По его словам, ряд действующих полномочий фактически не отражен в федеральных нормах, что создает правовую неопределенность.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на устранение противоречий между федеральными законами и Градостроительным кодексом и позволят унифицировать регулирование. Это, по мнению парламентариев, должно повысить эффективность работы органов местного самоуправления и снизить риск разночтений в правоприменении.

