В ЗСК утвердили итоги реализации краевых госпрограмм в 2025 году

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили итоги реализации государственных программ региона за 2025 год, приняв соответствующее постановление на очередной сессии.

Фото: krasnodar.er.ru

Как сообщил председатель профильного комитета по бюджету Иван Артеменко, общий объем финансирования 28 краевых госпрограмм превысил 518 млрд руб. Фактическое исполнение составило 485 млрд руб., или 93,7% от запланированных показателей.

Комментируя итоги, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что приоритеты бюджетной политики региона остаются неизменными: основное внимание по-прежнему уделяется развитию социальной сферы, модернизации коммунальной инфраструктуры и поддержке ключевых отраслей экономики.

Вместе с тем он указал на ряд проблем, выявленных в ходе анализа, включая недостижение отдельных целевых показателей, неполное освоение средств, а также случаи срыва сроков строительства и недостаточного контроля за реализацией проектов. По его словам, подобные недочеты требуют устранения в рамках работы по повышению эффективности бюджетных расходов.

«Принятое постановление — это не просто свод информации об итогах реализации госпрограмм. Это определенный анализ важной составляющей нашей экономики, ее способности обеспечивать ключевые потребности субъекта и комфорт жизни людей, а также важный инструмент по контролю за уровнем исполнительской дисциплины», — резюмировал Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков