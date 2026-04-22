В Дагестане суд назначил пожизненное заключение похитителю девочки

Верховный суд Дагестана вынес приговор в отношении местных жителей, обвиняемых в похищении и убийстве ребенка в Каспийске, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что 42-летний житель Левашинского района и 40-летняя жительница Акушинского района в июне 2018 года разработали план похищения восьмилетней девочки с целью получения выкупа в 2 млн руб. Женщина приходилась потерпевшей дальней родственницей, поэтому предоставила адрес проживания ребенка и ее фотографию.

Подсудимый 29 июля обманом завел девочку в заранее подобранную квартиру, а потом до 1 августа удерживал и насиловал. «Опасаясь разоблачения, подсудимый умышленно причинил смерть малолетней, нанеся ей несколько ударов тяжёлым предметом по голове. Спрятав тело ребенка, он позже сбросил его в сточную канаву»,— говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года мужчина написал записку с требованием выкупа и подбросил ее родственникам девочки.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях по п. п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений), п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабёж), п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, сопряжённое с похищением человека, с целью скрыть другое преступление). Сообщница признана виновной в организации похищения (ч. 3 ст. 33 п.п. «а», «д», «з» в. 2 ст. 126 УК РФ).

Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Женщина получила 12 лет колонии общего режима.

Наталья Шинкарева