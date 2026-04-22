Дагестан завершит два водоотводных объекта в Махачкале к концу 2026 года

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Бахтияр Уллаев на заседании кабмина под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова доложил о ключевых проектах в сфере водоотведения, сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Премьер-министр лично контролирует исполнение плана социально-экономического развития региона, где инфраструктурные работы занимают приоритетное место. Уллаев акцентировал внимание на проблемах канализационных систем Махачкалинско-Каспийской агломерации: власти продолжают масштабную реконструкцию очистных сооружений, чтобы повысить их пропускную способность до 300 тыс. кубометров стоков в сутки.

В рамках республиканской инвестиционной программы строители почти завершили дренажную систему в микрорайоне Ак-Гель Махачкалы. Этот объект стоимостью 15,9 млн руб. решает проблему скопления воды у школьного здания: рабочие уложили трубы и выполнили основной объем работ по утвержденной проектно-сметной документации. Необходимость доработки для бесперебойной эксплуатации сдвинула ввод в строй на конец 2026 года, но проект уже на финишной прямой. Ранее в Ак-Геле власти запустили водопровод протяженностью 4 км от канала имени Октябрьской революции до местного озера, что предотвратило его обмеление и улучшило водоснабжение района.

Параллельно в микрорайоне Пальмира г.Махачкалы прокладывают 6,8 км сетей водоотведения за 81 млн рублей. Администрация города совместно с Единым оператором водоснабжения и водоотведения взялась за модернизацию из-за постоянных затоплений: первый этап включает укладку 3 км труб по улице Путешественников с использованием современных технологий. Работы строго следуют графику, и мэрия обещает полный ввод объекта к концу 2026 года, что радикально изменит ситуацию с ливневыми стоками. Этот проект интегрируется в более широкую программу: в Махачкале и Каспийске реконструируют ГНС-6, строят безнапорные сети и напорный коллектор диаметром 1400 мм длиной 17 км для отвода стоков на очистные сооружения Каспийска.

В 2025 году из ФНБ выделили средства на внутригородские коллекторы Махачкалы, которые обеспечат водоотведение для 200 тыс. жителей, а проектно-изыскательские работы по новым очистным сооружениям агломерации завершили на 95%. Масштабный водовод «Чиркей-Махачкала-Каспийск» протяженностью 80 км, финансируемый инфраструктурным кредитом в 10,5 млрд руб., в 2026 году подаст питьевую воду 900 тысячам человек и три сопутствующих объекта — еще миллиону. Корректировки проектов увеличили общую длину сетей водоотведения до 48,667 км — почти на 11 км больше плана, — что гарантирует надежность системы к концу года.

Станислав Маслаков