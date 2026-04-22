В Дагестане финансирование инвестпрограммы превысило 19 млрд рублей

Финансирование республиканской инвестпрограммы в Дагестане в 2025 году превысило 19 млрд руб. сообщила пресс-служба правительства РД.

По данным правительства республики, объем инвестиций по программе достиг 19,2 млрд руб., из которых 23 объекта строили за счет федерального бюджета, а 139 — за счет республиканского и местного финансирования. Министр финансов Дагестана Шамиль Дабишев сообщил об этом на заседании кабинета министров, подчеркнув, что в рамках программы в 2025 году шло строительство 162 объектов инфраструктуры и социальной сферы.

Больше всего средств направили на социальную инфраструктуру: по отраслевому распределению в 2025 году профинансировали 44 объекта общего и дополнительного образования, 25 детских садов, 4 объекта здравоохранения, 2 объекта культуры, 14 спортивных объектов, а также 19 объектов газификации, 40 объектов водоснабжения и 12 объектов водоотведения. К концу года в эксплуатацию ввели 9 школ, 1 детский сад, 1 культурный объект, 1 спортивный объект, 6 объектов газификации общей протяженностью 77,3 км и 2 объекта водоснабжения суммарной протяженностью 95,37 км. По остальным объектам продолжаются строительные работы, часть проектов перенесена на 2026–2027 годы.

Отдельно власти отмечают рост частных инвестиций в экономику региона: в 2025 году объем промышленных инвестиций в Дагестан составил 7,4 млрд руб., а общий объем инвестиций по состоянию на 31 декабря 2025 года достиг 15,2 млрд руб. В результате реализации инвестпрограммы и смежных проектов создано около 1 тыс. новых рабочих мест, что поддерживает занятость в региональной экономике и способствует выведению новых производственных мощностей. Власти связывают рост финансирования с участием Дагестана в национальных проектах и федеральных программах развития, в рамках которых в 2025 году в регион уже направили более 15 млрд руб. на социальную и производственную инфраструктуру.

В ближайшие месяцы власти планируют продолжить строительство школ, детских садов, объектов газификации и водоснабжения, а также развивать дорожную инфраструктуру, куда в 2025 году уже направили более 23 млрд руб.

Станислав Маслаков