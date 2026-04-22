В Челябинской области гендиректора турфирмы «Синегорье» отправили в СИЗО

Саткинский городской суд заключил под стражу генерального директора ООО «Синегорье» Александра Вязовикова, обвиняемого в мошенническом хищении субсидии. Он пробудет в СИЗО два месяца. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Александра Вязовикова задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 21 апреля этого года. По версии следствия, гендиректор ООО «Синегорье» похитил 19,9 млн руб., которые получил от правительства региона в качестве субсидии на благоустройство туристической базы. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Для получения субсидии в 2024 году он предоставил в региональное Управление координации развития туризма заведомо ничтожные договоры с подрядчиками на обустройство территории туристической базы в Бакале Саткинского района, считает следствие. Однако выполнять соглашения Александр Вязовиков не планировал.

Уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Синегорье» возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Ольга Воробьева