Топ-6 директоров по персоналу

Место ФИО Должность Компания Отрасль 1 Марштупа Елена Александровна Директор по персоналу ГАЗ Машиностроение 2 Цой Виктория Викторовна Директор по персоналу ГК АЛИДИ Транспорт и логистика 3 Севрюкова Елена Владимировна Директор по персоналу Павловский молочный завод Производство товаров повседневного спроса 4 Рогова Юлия Владимировна Руководитель управления развития персонала Нижний Новгород MGC Group Промышленность 5 Захарова Мария Александровна Начальник отдела кадров Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» Сельское хозяйство 6 Антонова Лариса Анатольевна Начальник отдела кадров БОРРЕМФЛОТ Промышленность