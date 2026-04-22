На Кубани житель Волгодонска осужден на 12,5 года за госизмену

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор 25-летнему жителю Волгодонска Ростовской области по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденный вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины. За денежное вознаграждение он собирал и передавал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса, расположенных в Краснодаре.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершенного деяния и личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Мобильный телефон, использованный для совершения преступления, а также денежные средства, полученные от куратора, конфискованы в доход государства.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор 34-летней жительнице Краснодара, признанной виновной в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Подсудимая является гражданкой Украины. Суд назначил ей наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Алина Зорина