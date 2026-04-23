Топ-100 компаний страны: BRANDFREE из Орла вошла в число лидеров ЭКГ-рейтинга и стала №1 в регионе

Орловская компания «ЭПЕКО», создатель бренда бытовой химии BRANDFREE, заняла 1-е место в Орловской области и вошла в топ-100 национального ЭКГ-рейтинга, набрав 113 баллов.

Для регионального бизнеса – это успех федерального масштаба. ЭКГ-рейтинг оценивает устойчивость компаний по трём ключевым направлениям: экология, кадры и взаимодействие с государством. Охватывая около 7 миллионов организаций, рейтинг является одним из самых авторитетных в стране показателей деловой репутации.

Для BRANDFREE этот результат особенно ценен. За несколько лет стартап из Орла вырос в бренд, известный по всей стране и на международном рынке. Среди достижений – победы в национальной премии «Товар года», рекорд WILDBERRIES с более чем 1 миллионом оценок, зафиксированный Книгой рекордов России, победа во всероссийском конкурсе «Знай наших», а также награды Т-Банка в сфере e-commerce*.

При этом особое значение в долгосрочной стратегии развития компания отводит своей благотворительной миссии. За 2023-2025 годы компания направила более 170 млн рублей на реализацию различных социальных проектов – от адресной помощи семьям и поддержки НКО до организации точек горячего питания нуждающихся и всесторонней поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Высокий результат в ЭКГ-рейтинге доказывает, что BRANDFREE – не просто быстрорастущий бренд, а зрелый, системный и ответственный бизнес.

*онлайн-торговля

