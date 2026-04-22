Мэр Новороссийска представил проект реконструкции парка Ленина

Глава Новороссийска Андрей Кравченко представил проект реконструкции парка имени Ленина на главном парковом событии России ParkSeason Expo 2026 в Москве. Об этом мэр города заявил в своем аккаунте в социальных сетях.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам Андрея Кравченко, проект реконструкции парка Ленина требует значительных инвестиций и отличается высокой стоимостью реализации. Специалисты, разработавшие проект, рассмотрели возможные варианты проведения ремонтных работ, а также оценили вероятность привлечения инвесторов.

Мэр Новороссийска отметил, что концепция реконструкции представляет собой трансформацию парка в общественное пространство. На территории рекреационной зоны могут установить обновленные здания и современные постройки, обустроить аллеи, зоны отдыха и пешеходные маршруты. Также в парке Ленина в рамках концепции реконструкции планируется поставить новые аттракционы и развлекательные площадки, пространства для выставок, экскурсий и спортивных соревнований.

Видео, которое представил Андрей Кравченко на своем канале, было создано с использованием искусственного интеллекта. В рамках предложенной концепции в парке Ленина могут обустроить тематическую аллею на подходе к городскому театру и реконструировать фонтан в центре парка. Отдельные территории планируется отвести под кафе и рестораны, а также под зону спорта и досуга. Реконструкция может коснуться городского планетария и пруда, находящегося на территории парка.

«Рассчитываю, что презентация на такой представительной площадке привлечет внимание потенциальных партнеров, поможет воплотить мечту в жизнь и запустить этот важный для города-героя проект»,— написал Андрей Кравченко.

До 12 июня жители Новороссийска также могут принять участие в голосовании по благоустройству общественной территории в рамках программы «Формирование современной городской среды». В перечень территорий, которые могут благоустроить по программе, включили парк имени Ленина, сквер на улице Карла Маркса, а также аллею на улице Советов.

София Моисеенко

