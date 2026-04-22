Доступ на пляжи Анапы ограничат на время производства работ по отсыпке песка

В Анапе ограничат доступ людей на пляжи на период производства работ по отсыпке дополнительного слоя песка. Об этом заявила глава города Светлана Маслова. По словам мэра Анапы, отсыпка на участке побережья будет проводиться в круглосуточном режиме.

Восстановление пляжей Анапы после мазутной ЧС продолжается. Как сообщила Светлана Маслова, на участке от центрального пляжа Анапы до санатория «Бимлюк» начались работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка, протяженность береговой линии под отсыпку составляет 3,5 км. В перевозке песка будут задействованы от 40 до 60 самосвалов, на пляжах будут работать восемь единиц техники, количество могут увеличить при необходимости.

Отсыпка песка будет проводиться на четырех участках общей протяженностью 12 км. Работы охватят побережье от лечебного пляжа до пляжа «МореЛето».

«На каждом участке определены точки выгрузки, суточный план завоза песка, количество спецтехники»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Проект по восстановлению пляжей, как отмечает глава Анапы, реализуется в рамках муниципального контракта с подрядчиком ООО «Экопромюг».

София Моисеенко