В хуторе Убых обустроят новую детскую площадку

Управление ЖКХ Новороссийска заключило муниципальный контракт на обустройство детской игровой зоны в хуторе Убых. По данным управления, детскую площадку должны установить в срок до конца мая.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На участке, где будет располагаться детская площадка, планируется установить современные детские элементы и уложить резиновое покрытие. Также в рамках муниципального контракта в игровой зоне разместят скамейки и урны.

В марте 2026 года администрация Новороссийска выделила 3,2 млн руб. на обустройство детской площадки в хуторе Убых в границе участка с кадастровым номером 23:47:0103036:286, соответствующий тендер размещен в ЕИС «Закупки». Работы в рамках контракта должны выполнить в течение 97 рабочих дней.

В октябре 2025 года еще 2,4 млн руб. было выделено из городского бюджета на установку площадки в Убыхе на улице Гранатовая, 15.

София Моисеенко