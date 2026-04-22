На Ставрополье количество малых и средних предприятий выросло на 15%

Ставропольский край демонстрирует впечатляющий рост малого и среднего предпринимательства: по итогам первого квартала 2026 года число субъектов МСП достигло 359 тыс., что на 15% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минэка.

Министр экономического развития региона Антон Доронин сообщил в своем Telegram-канале, что расценивает это как стабильное развитие бизнеса в условиях меняющейся экономики. Предприниматели адаптируются к новым реалиям, осваивают онлайн-инструменты и активно используют меры господдержки, что позволяет региону лидировать в СКФО по числу МСП — их доля достигает 38% от общего объема в округе, или 107,5 тыс. юрлиц на начало марта.

Динамика роста впечатляет: еще в конце 2025 года в крае насчитывали 341–346 тыс. МСП, включая самозанятых, с приростом 20–21% к 2024 году. К январю 2026-го число превысило 340 тыс. с ростом 20,6%, а к февралю приблизилось к 350 тыс. Региональные власти усилили поддержку: в 2026 году на эти цели выделили свыше 91 млн руб. — на 70% больше, чем в 2025-м, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Государственный фонд микрофинансирования выдал бизнесу 835 млн руб. в прошлом году, и в текущем объем планируют увеличить. Работают более 70 мер помощи через краевые фонды — микрофинансирования, гарантийный и поддержки предпринимательства, включая гранты молодежи до 25 лет на 100–500 тыс. руб. и субсидии на оборудование в 43 млн руб.

Санкции подстегнули спрос на местные товары и открыли новые ниши, что усилило деловую активность: МСП обеспечивают занятость 443,95 тыс. человек с ростом 3,2%, край вошел в топ-15 России. Инвестиции в основной капитал превысят 400 млрд руб., а общая структура экономики эволюционирует — предприниматели переходят в цифру и осваивают экспорт. Антон Доронин отметил, что все больше ставропольцев открывают свой бизнес, а экосистема поддержки работает на полную: от микрозаймов до субсидий.

Станислав Маслаков