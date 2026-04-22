Дума Ставрополья расширила круг получателей детских пособий

Депутаты Думы Ставропольского края внесли поправки в региональный закон о ежемесячном пособии на детей, расширив круг многодетных семей, которые могут получать поддержку, и упростив процедуру пересмотра отказов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о выплате, которая назначается семьям с детьми в возрасте до 17 лет, если их среднедушевой доход соответствует установленным критериям. Законопроект обсуждали в ходе очередного заседания краевого парламента, и по его итогам изменили порядок назначения пособия, что прямо повлияет на десятки тысяч семей в регионе.

Главное изменение касается многодетных семей, среднедушевой доход которых незначительно превышает прожиточный минимум. Ранее, если доход рос на 10% и более, семья автоматически теряла право на пособие и выплата останавливалась. Теперь в тех случаях, когда превышение не превышает 10% от величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячное пособие семье назначат однократно, но уже в размере 50% от прожиточного минимума для детей. По данным региональных источников, в Ставропольском крае прожиточный минимум для детей в 2026 году составляет около 16,5 тыс. руб., поэтому половинный размер пособия составит примерно 8250–8300 руб. на каждого ребенка. Для многодетных семей из трех и более детей это означает дополнительные 24–25 тыс. руб. в месяц в бюджет семьи.

Отдельно в законе закрепили механизм беззаявительного пересмотра отказов. Власти Ставрополья поясняют, что с 1 января 2026 года все решения об отказе в назначении или продлении пособия, вынесенные исключительно по основанию превышения дохода, будут пересматриваться автоматически. Семьи не обязаны повторно собирать справки, писать заявления или обращаться в органы соцзащиты: специалисты Социального фонда России и региональных социальных служб самостоятельно проанализируют уже имеющиеся данные и при наличии оснований возобновят выплаты. В Ставропольском крае сообщили, что процедура автоматического пересмотра начнется с 22 мая 2026 года, когда фонд запустит соответствующую внутреннюю проверку по базе отклоненных заявок за первые четыре месяца года.

