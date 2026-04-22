В Ставрополе перед судом предстанут подозреваемые в мошенничестве с жилищными сертификатами

В Ставрополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве при получении социальных выплат на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году жители различных регионов России действовали по заранее разработанной схеме, предоставляя в краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства документы для получения жилищных сертификатов. Основанием для выплат указывалось приобретение недвижимости.

Как установили следователи, организатор группы приобретал объекты недвижимости, которые затем перепродавались другим участникам схемы по завышенной стоимости. После этого фигуранты обращались в ведомство с заявлениями о перечислении бюджетных средств за якобы совершенные сделки. В результате, по версии следствия, федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 14 млн руб.

Участникам группы предъявлено обвинение по 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерий Климов