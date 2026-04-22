В Анапе ожидается подъем волн до 2,5 метров

Синоптики прогнозируют усиление ветра на территории Анапы, что может спровоцировать подъем уровня волны до 2,5 м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные Краснодарского ЦГМС.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Согласно актуальному прогнозу, 23 и 24 апреля в Анапе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 25 м/с. В управлении гражданской защиты жителям и гостям города напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.

Анапчан призвали убрать с крыш, балконов и лоджий все незакрепленные предметы. В случае возникновения ЧП гражданам рекомендуют обращаться в 112.

София Моисеенко