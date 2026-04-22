В Ставропольском УФАС рассказали о разоблачении картеля на 220 млн рублей

Ставропольское УФАС России разоблачило крупный картельный сговор, который нанес удар по бюджету региона на сотни миллионов рублей. Ведущий специалист отдела по борьбе с картелями Игорь Темерханов назвал в интервью «Ъ-Кавказ» этот кейс одним из самых показательных в своей практике.

Участники схемы — ООО «Астрахань-Соль плюс», ООО «Возрождение» и восемь индивидуальных предпринимателей — отказались от реальной конкуренции на электронных торгах. Они заранее договаривались, кто именно выиграет каждый аукцион, вводили в заблуждение других участников и обеспечивали минимальное снижение начальной максимальной цены контракта.

Сговор действовал с сентября 2019 по март 2022 года. Компании заключили 11 контрактов на поставку нерудных материалов на общую сумму свыше 220 млн руб., из них свыше половины были подозрительными для антимонопольщиков. Специалисты УФАС применили комплексный подход к расследованию. Они провели совместные проверки с правоохранительными органами, собрали железные доказательства в условиях стресса и строго соблюдали все процедуры. В октябре 2022 года ведомство возбудило антимонопольное дело против 10 нарушителей.

Суды трех инстанций полностью поддержали позицию антимонопольщиков. Кассационный суд в ноябре 2024 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций, подтвердив нарушение антимонопольного законодательства. Нарушителей оштрафовали, а материалы направили в правоохранительные органы для проверки на уголовные составы.

Игорь Темерханов подчеркнул криминальный характер схемы. Недобросовестные бизнесмены манипулировали тендерами, чтобы срывать жирные контракты по завышенным ценам и напрямую вредить государственным интересам. Этот случай демонстрирует повседневную работу отдела: квалифицированные специалисты выявляют даже «сговоры без слов» на основе косвенных улик.

