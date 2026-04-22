На содержание дорог в двух районах Новороссийска выделили более 11 млн рублей

Власти Новороссийска выделили 11,1 млн руб. на санитарное содержание дорог в Приморском и Восточном внутригородских районах. Соответствующие тендеры размещены в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На содержание дорог в Восточном районе Новороссийска предусмотрели финансирование в размере 5,7 млн руб., еще 5,4 млн руб. уйдут на проведение текущих работ в Приморском районе. Заказчиком обоих тендеров выступает МБУ «Центр благоустройства» Новороссийска.

В описании закупки указывается, что подрядчики должны будут производить работы в рамках контракта до конца июля 2026 года. Объем работ, согласно приложенной документации, не определен.

В спецификацию работ по санитарному содержанию дорог включили такие услуги, как сбор случайного мусора в мешки, ручное метение дорожного полотна, очистка и мойка урн, остановок общественного транспорта и плиточного покрытия. Также подрядчик будет обязан вручную осуществлять мойку лавочек, очистку зеленых зон от опавших листьев, зачищать тротуары и плиточное покрытие от проросшей травы.

В середине апреля администрация Новороссийска также выделила 3 млн руб. из муниципального бюджета на установку дорожных ограждений, в марте текущего года 50 млн руб. выделили на обновление дорожной разметки.

София Моисеенко