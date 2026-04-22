В Ярославской области в 2025 году выявили бешенство у трех животных

В Ярославской области в 2025 году бешенство было лабораторно подтверждено у трех животных, что на пять меньше, чем в 2024 году. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве дополнили, что бешенство обнаружили у двух лисят и дикой мыши. Зараженные животные перестают бояться людей, приходят в населенные пункты и начинают контактировать с домашними кошками, собаками и скотом, а также могут напасть на человека, напомнили в управлении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что до 1 июня на нескольких улицах Рыбинска введен карантин в связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного. По информации СМИ, речь шла о коте.

Алла Чижова