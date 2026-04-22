Спрос на поваров и официантов на Кубани остается умеренно высоким в I квартале года

В первом квартале 2026 года на Кубани работодатели разместили более 2,4 тыс. вакансий для специалистов без опыта в сфере туризма, гостиниц и ресторанов, при этом на 43% выросла доля вакансий для новичков, содержащих требования к цифровым компетенциям. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru.

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года наибольшее количество вакансий в сфере общественного питания было опубликовано для поваров, пекарей и кондитеров (2,3 тыс.), а также официантов и барменов (1,2 тыс.). В Краснодаре работодатели в тот же период чаще всего искали поваров, кондитеров и пекарей (0,9 тыс. вакансий), а также официантов и барменов (0,6 тыс.). По данным аналитиков, за год спрос на этих специалистов стал более сдержанным.

По итогам первого квартала 2026 года на Кубани было опубликовано свыше 2,4 тыс. вакансий для соискателей без опыта в профессиональной сфере «Туризм, гостиницы и рестораны», что составляет 43% от общего числа предложений по этой сфере в регионе. Повара и официанты входят в число наиболее востребованных позиций среди новичков.

Как отмечает Марина Качанова, директор hh.ru на Юге и в Черноземье, рынок труда в сфере гостеприимства переживает цифровую трансформацию, что напрямую влияет на требования к начинающим специалистам. Если раньше для работы в отрасли было достаточно стандартных мягких навыков и базовых жестких навыков, то сейчас на 43% выросла доля упоминаний цифровых компетенций в вакансиях для новичков. Речь идет о требованиях к владению ПК и специализированными системами автоматизации, включая электронный документооборот, 1С, CRM- и ERP-системы. «Работодатели понимают, что даже в линейных позициях знание цифровых инструментов повышает эффективность и упрощает адаптацию»,— прокомментировала госпожа Качанова.

Алина Зорина