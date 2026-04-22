На пляжах Анапы началась отсыпка песка

На участке от центрального пляжа Анапы до санатория «Бимлюк» начали отсыпать дополнительный слой чистого песка, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани сообщил, что работы будут проводиться на протяженности 3,5 км побережья. На участке обустроили временную дорогу для проезда техники.

На пляжах Анапы планируется отсыпать не менее 50 см дополнительного слоя песка. Данную технологию опробовали на тестовом участке побережья в селе Витязево, и эксперимент принес положительные результаты. Пляжи, на которых уже произвели отсыпку песка, признаны безопасными для отдыха.

По словам Вениамина Кондратьева, при отсыпке используется песок из ближайших карьеров. Он близок по составу к местному грунту.

София Моисеенко