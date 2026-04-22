Вокруг парка «Патриот» в Ижевске планируется разместить несколько новостроек

Несколько новостроек планируется разместить вокруг парка «Патриот» около Дворца детского юношеского творчества (ДДЮТ) в Ижевске. Соответствующее распоряжение правительства Удмуртии о подготовке проекта планировки территории опубликовано на сайте кабмина. Документ разработает компания «Регион-Инвест», которая возвела по соседству жилой комплекс «Французские кварталы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: udmurt. ru Фото: udmurt. ru

Как следует из задания, возле памятного знака «Орден Октябрьской революции» (ул. Максима Горького, 165) планируется разместить многоквартирный жилой дом ориентировочной площадью 11,7 тыс. кв. м, западнее ДДЮТ (ул. 50 лет Пионерии, 19) — многоквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения площадью 109,4 тыс. кв. м. По данным Роскадастра, кадастровая стоимость первого участка составляет 2,4 млн руб. Второго — 61,1 млн руб.

В целом территория для проектирования составляет 13 га. Подготовить документацию и выполнить инженерные изыскания для этого компания должна в течение года.

Напомним, впервые о планах разместить шесть новостроек возле реки Подборенки высотностью от 9 до 26 этажей стало известно в марте 2024 года из проекта сохранности Ижевского могильника III-V веков. Тогда заказчиком экспертизы выступал спецзастройщик «Бриз». Учредитель компании — Виктор Русских. Он же основатель «Регион-Инвеста».