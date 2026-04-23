Отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первом квартале 2026 года

Вид техники Объем поставок (шт.) Изменение год к году (%)
Комбайны самоходные 498 3,1
Тракторы сельскохозяйственные 598 –15,7
Плуги 230 –21,5
Культиваторы 403 –24,7
Бороны 712 –24,8
Сеялки 625 –36,2
Машины для внесения удобрений 80 –42,0
Опрыскиватели 188 –36,5
Косилки 264 –62,0
Жатки 289 –14,0
Пресс-подборщики 71 –74,7
Зерноочистительные машины 94 –30,9

Источник: «Росспецмаш», данные предприятий.

