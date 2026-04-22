Назначен новый руководитель челябинского филиала «Россети Урал»

Директором филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» назначен Андрей Артемов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Андрей Артемов имеет стаж в электроэнергетике более 30 лет. Трудовую деятельность начал в 1988 году мастером по ремонту электрооборудования, прошел путь от инженера до генерального директора в энергокомпаниях Курганской области. В августе 2018 года был назначен на должность заместителя директора — главного инженера филиала «Ямало-Ненецкое предприятие магистральных электрических сетей» ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири (текущее название — филиал ПАО «Россети» — Магистральные электрические сети Урала). С марта 2020-го по февраль 2026 года Андрей Артемов возглавлял эту организацию.

В зоне ответственности Андрея Артемова — оперативное управление и стратегическое развитие филиала «Челябэнерго», а также обеспечение надежного электроснабжения потребителей региона.