Костин заявил о попытке «найти общие моменты» с Wildberries

Банки маркетплейсов — это «полноправные члены банковской семьи», признал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, ВТБ пытается «найти общие моменты», в том числе с Wildberries.

Господин Костин утверждает, что банки хорошо относятся к маркетплейсам. Лидерами, «которых трудно догнать на сегодня», он назвал Ozon и Wildberries, у каждого из которых есть свой банк. При этом глава ВТБ считает, что есть некоторые функции, которыми эти банки не будут заниматься.

«Мы пытаемся договариваться, в том числе и с Wildberries пытаемся находить какие-то общие моменты, и даже в каких-то направлениях уже сотрудничаем по ряду продуктов»,— рассказал Андрей Костин во время бизнес-диалога с клиентами (цитата по «РИА Новости»).

Глава ВТБ заявил, что предлагал включить банки крупных маркетплейсов с учетом количества их клиентов в число системообразующих. По его мнению, правильным будет «уравнивание в определенных правах и обязанностях», а после — «сотрудничество, конкуренция».

В апреле РБК со ссылкой на источники писал, что ВТБ и Wildberries обсуждают варианты интеграции. Собеседники издания говорили в том числе о возможном выходе некоторых акционеров группы РВБ из актива. В Wildberries эту информацию не подтвердили.