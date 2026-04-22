У жителя Новороссийска изъяли более 200 запрещенных вейпов
Продавцу вейпов из Новороссийска грозит лишение свободы на срок до шести лет, об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя. По данным полиции, местный житель обвиняется в продаже никотиносодержащей продукции без маркировки.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 29-летний горожанин арендовал нежилое помещение для хранения и реализации продукции с содержанием никотина без соответствующей документации. В ходе проверки полицейские изъяли у предпринимателя более 200 вейпов и порядка тысячи флаконов с никотиносодержащей жидкостью.
Общая стоимость запрещенных товаров превысила 2,6 млн руб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.