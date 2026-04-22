Цена аренды комнаты в Ижевске достигла 10,6 тысячи рублей в первом квартале

Стоимость аренды комнаты в Ижевске в первом квартале выросла на 0,4%, до 10,6 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир». В целом по РФ аренда подешевела на 0,4%, до 11,6 тыс. руб. Спад наблюдается в 37 из 70 городов исследования.

«Съемные комнаты дешевеют синхронно с остальным арендным жильем. Так, однокомнатные квартиры подешевели за первый квартал на 1%,— рассказывает гендиректор портала Павел Луценко.— Отчасти это происходит из-за низкой платежеспособности арендаторов, доходы которых не растут на фоне усугубляющегося экономического кризиса».

Кроме того, добавил господин Луценко, часть съемщиков находятся на «низком старте» в ожидании приемлемых ипотечных ставок для покупки собственного жилья, поэтому не стремятся переплачивать за аренду. «В любом случае, сейчас условия на рынке диктует арендатор, а не владельцы жилья,— отметил господин Луценко.

Напомним, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в Ижевске при условии сдачи ее в аренду в 2023-2025 годах составила 13,1%. По этому показателю столица Удмуртии вошла в десятку городов РФ.