В Татарстане могут ужесточить наказание за нарушение ночного покоя
Кабинет министров Татарстана обратится в Госсовет республики с инициативой об усилении административной ответственности за нарушение ночного покоя граждан. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.
В случае принятия изменений МВД получит право составлять административные протоколы в отношении нарушителей, в том числе за громкую музыку во дворах и у жилых домов в ночное время.
Также рассматривается возможность привлечения к ответственности владельцев автомобилей и мотоциклов с прямоточными глушителями.