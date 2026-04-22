Женщина погибла при пожаре в квартире в Мурманской области

В следственный отдел по городу Мончегорск в Мурманской области поступила информация о гибели женщины при пожаре в квартире в Оленегорске. Как сообщили в Следственном комитете РФ, погибшей оказалась местная жительница 1952 года рождения.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из комнат, а причиной происшествия могло стать нарушение правил пожарной безопасности.

Следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам доследственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Матвей Николаев