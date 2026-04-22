На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за дождей

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, неблагоприятная обстановка сохранится до конца суток 22 апреля, а также в ночь на 23 апреля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По прогнозам, на юго-западных притоках реки Кубань в районах Северского района и Горячего Ключа, а также на реках Черноморского побережья от Джубги до Магри ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.

Ранее синоптики предупреждали о сильных осадках на территории региона. В предгорных районах прогнозировались интенсивные дожди, местами со снегом, а также грозы, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

