Антон Тагилов возглавил удмуртское отделение Сбербанка

Управляющим удмуртского отделения Сбербанка стал Антон Тагилов. Как сообщает пресс-служба филиала, с июля 2025 года он являлся исполняющим обязанности.

Фото: пресс-служба удмуртского отделения Сбербанка

Господин Тагилов работает в банке более 12 лет. За это время он прошел путь от клиентского менеджера до руководителя сегментов «Малый бизнес» и «Крупный и средний бизнес» на территориях Уральского и Волго-Вятского банков Сбербанка. В 2021 году стал заместителем управляющего корпоративного блока удмуртского отделения.

«Антон Тагилов зарекомендовал себя как эффективный лидер, способный выстраивать системную работу по ключевым направлениям — от поддержки бизнеса до реализации значимых социальных проектов. Благодаря его участию в регионе были внедрены современные цифровые технологии и решения в области искусственного интеллекта, охватывающие разные сферы»,— сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Антон Тагилов окончил Институт деловой карьеры и имеет квалификацию «Экономист». В 2024 году он прошел профессиональную переподготовку в СберУниверситете по программе обучения руководителей в области цифровых технологий, а также учебный интенсив «Школы 21».

Руководителем удмуртского отделения с января 2023-го по июль 2025 года являлся Арсений Колобов.