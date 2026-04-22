Начат поиск подрядчика для благоустройства парка Судостроителей

В Ярославле объявлен открытый конкурс по поиску подрядной организации для благоустройства парка Судостроителей в рамках второго этапа. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Парк Судостроителей во время благоустройства

Парк Судостроителей во время благоустройства

Начальная цена контракта определена в 29,3 млн руб. Согласно документации, подрядчик должен будет провести работы по устройству тротуара, шаговой дорожки, покрытия из гранитного отсева, асфальтового покрытия беговой дорожки и бортового камня. Также в комплекс работ войдут установка деревянного настила на бетонную стенку, посев газонных трав, посадка растений, устройство навесов и берегоукрепление. На работы подрядчику дается 152 календарных дня, или 5 месяцев.

Заказчиком работ выступает МБУ «Горзеленхозстрой». Итоги торгов подведут 13 мая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на благоустройство парка был заключен еще в 2024 году с ООО «Ярдорремстрой». В начале 2025 года соглашение заказчик расторг из-за срыва сроков проведения работ. Завершение благоустройства взяло на себя муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой». Впоследствии предприятие объявляло несколько закупок, в частности для устройства видеонаблюдения, оповещения и освещения, но контракты также были расторгнуты заказчиком из-за нарушения сроков.

Алла Чижова