В порт Новороссийска прибыла партия зараженного картофеля

Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз зараженной партии картофеля из Египта в порту Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В морском пункте пропуска «Новороссийск» при досмотре партий картофеля из Египта объемом 192,5 т были обнаружены живые особи картофельной моли. Вредитель является карантинным и включен в единый перечень карантинных объектов РФ.

По данным Россельхознадзора, картофельная моль представляет угрозу для пасленовых культур, распространение личинок повреждает клубни и листья растений, приводя к потерям урожая.

В целях недопущения распространения вредителя на территории РФ зараженную партию отправили на обеззараживание.

София Моисеенко