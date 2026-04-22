В порт Новороссийска прибыла партия зараженного картофеля
Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз зараженной партии картофеля из Египта в порту Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В морском пункте пропуска «Новороссийск» при досмотре партий картофеля из Египта объемом 192,5 т были обнаружены живые особи картофельной моли. Вредитель является карантинным и включен в единый перечень карантинных объектов РФ.
По данным Россельхознадзора, картофельная моль представляет угрозу для пасленовых культур, распространение личинок повреждает клубни и листья растений, приводя к потерям урожая.
В целях недопущения распространения вредителя на территории РФ зараженную партию отправили на обеззараживание.