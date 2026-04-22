В акватории Новороссийска проведут учения со стрельбами

В порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами два раза за день 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным мэрии, новороссийская военно-морская база будет проводить учения с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории порта. В ходе тренировочных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. Такие учения в акватории проводятся на регулярной основе.

Во время тренировочных стрельб в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации. Запрет распространяется на плавательные средства для занятия спортом на воде, а также на любые виды подводных работ и водолазных спусков.

