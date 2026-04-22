Экс-оператора Кунгурской пещеры лишили права собственности на экскурсионную тропу

Кунгурским судом признано отсутствующим право собственности у ООО «Сталагмит-Экскурс» на сооружения культуры и отдыха «Экскурсионная тропа, входной и выходной тоннель Кунгурской ледяной пещеры», объекты связи и электроэнергетики. Ранее с таким иском в суд обратилась прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, экскурсионная тропа не является самостоятельным объектом недвижимости, а является лишь элементом благоустройства и представляет собой обслуживающую функцию по отношению к Кунгурской ледяной пещере. Помимо этого, экскурсионная тропа расположена на участке недр и фактически является его составной частью, в связи с чем не обладает признаками свободной оборотоспособности и не может отчуждаться в пользу третьих лиц. Все это было изложено в иске прокуратуры, который удовлетворил суд.

ООО «Сталагмит-Экскурс» перестало проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере с июня 2025 года. Компания не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Результаты проверки краевого минприроды, выявившего нарушения содержания ООПТ «Ледяная гора», стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности в мае 2025 года.